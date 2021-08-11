Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Vezirköprü'den Arıca Mahallesi istikametine seyreden Şenol Özatıcı (32) kontrolündeki 67 TC 706 plakalı otomobil ile Selami Tuzakçı (47) yönetimindeki 55 PH 706 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağacı devirerek tarlaya girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Selami Tuzakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Şenol Özatıcı ile bu araçtaki Alperen (8), Gülser (31), Merve (16) ve Aslaniye Özatıcı (61) 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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