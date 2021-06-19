Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Emre Topuz (30) idaresindeki 55 NU 252 plakalı otomobil, Karamustafalı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan direğe çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücünün kayınvalidesi Nuran Bıyık (46) yaşamını yitirdi, sürücü ile eşi Elif Topuz (26) ve bir yakınlarının 2 yaşındaki çocukları Miraç Poyraz A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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