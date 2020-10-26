Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi
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Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi

26.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:12

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ölümlü kazaların yaşandığı yolda kavşak ve sinyalizasyon sistemi yapılmasını isteyen mahalle sakinleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ölümlü kazaların yaşandığı yolda kavşak ve sinyalizasyon sistemi yapılmasını isteyen mahalle sakinleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

Esentepe Mahallesi'nden geçen Vezirköprü Havza kara yolunda, mahalle sakinleri, ellerinde "Ölüyoruz, daha kaç kişi ölelim", "Sesimizi duyun" yazılı pankartlarla bir araya geldi.

Yolu bir süre trafiğe kapatan mahalle sakinleri daha sonra eylemlerini sonlandırdı.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy, gazetecilere, iki ilçeyi birbirine bağlayan yolda trafiğin her zaman yoğun olduğunu belirtti.

Mahallelerinden geçen yolda ölümlü kazaların yaşandığını belirten Ersoy, "Sık sık kaza ve ölümlere neden olan bu yolu defalarca Karayollarına bildirdik. Bir dosya yazışmaya rağmen henüz bir gelişme yok. Temmuz ayında geldiler, bir inceleme yaptılar. Sevindik, herhalde yapılıyor diye ama yine bir gelişme yok. Kazada yaralanıp yoğun bakımda yatan bir çocuğumuz var. Üç ay içinde 4 ölüm meydana geldi. Sesimizi duyurmak için eylem yapmak zorunda kaldık." dedi.

Yola kavşak ve sinyalizasyon yapılmasını istediklerini vurgulayan Ersoy, "Sinyalizasyon çok mu pahalı? Gerekirse sinyalizasyonun ücretini mahallemden toplayabilirim. Bize yol göstersinler. Burası şehirler arası bir yol. Trafik çok yoğun. Yolun her iki tarafında da okul var. Bu yüzden dikkate alınması gereken bir yol. Lütfen sesimizi duyun." diye konuştu.

Kavşak yapılması istenilen yerde, eylül ayında meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki kızı Merve Özdemir'i kaybeden baba Necati Özdemir de kızının fotoğrafı ile eyleme katıldı.

"Başka canlar yanmasın." diyen Özdemir; "Benim hala canım yanıyor. Gece gündüz uyuyamıyorum. Benim kızım diş hekimliği öğrencisiydi. Burada kontrolsüz bir kavşak olduğu için ben onu cennete gönderdim, buna inanıyorum. Bu yol için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. İçim yanıyor, başka kızlarımız ölmesin." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar dağıldı.

Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi
Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi
Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi
Son dakika haber | Ölümlü kazaların yaşandığı yola sinyalizasyon talebi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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