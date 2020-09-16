Son dakika haberleri: Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Müstecep Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi. Şüpheliye ait ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 244 kök Hint keneviri, 2 bin 428 gram skunk, elektronik terazi, ruhsatsız tabanca, 89 fişek, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, buna ait 2 şarjör ve 4 fişek, 2 faturasız kurusıkı tabanca, komando bıçağı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda, ev sahibi gözaltına alındı. Kaynak: AA