Son dakika haberleri: Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri: Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Samsun'da narkotik köpeği
16.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:00

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Müstecep Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 244 kök Hint keneviri, 2 bin 428 gram skunk, elektronik terazi, ruhsatsız tabanca, 89 fişek, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, buna ait 2 şarjör ve 4 fişek, 2 faturasız kurusıkı tabanca, komando bıçağı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda, ev sahibi gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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