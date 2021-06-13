Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı

Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde yunus ekiplerinin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yunus ekiplerinin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2 polis ile 2 yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Doğu Mahallesi'nde devriye görevindeki yunus polisleri motosikletle Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde giderken, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha U. ile kızı Gülsüm U'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan polis memuru ile Meliha U. ve kızı Gülsüm U. yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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