Son dakika haberleri! Samsun'da motorlu testereyle odun keserken boğazından yaralanan genç hayatını kaybetti
14.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:10
Son dakika haber: Samsun'un Canik ilçesinde motorlu testere ile odun kestiği sırada yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Canik ilçesinde motorlu testere ile odun kestiği sırada yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde Barış K. (22) bir evin bahçesinde motorlu testereyle odun kestiği sırada boynundan yaralandı.
112 Acil Servis ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Barış K'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü