Son dakika haberleri! Samsun'da mantardan zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi
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Son dakika haberleri! Samsun'da mantardan zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi

Son dakika haberleri! Samsun'da mantardan zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi.

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Havza ilçesi Demiryurt Mahallesi'nde Bayram Ç, Keziban Ç. ile Çiğdem Ş. doğadan topladıkları mantarları yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle Havza Devlet Hastanesi'ne giden Bayram Ç, Keziban Ç. ile Çiğdem Ş. acil serviste tedavi altına alındı.

Ladik ilçesi Deliahmet Mahallesi'nde de Melek A. aynı şüpheyle Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mantardan zehirlendiği belirlenen 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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