Son dakika haberleri! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin lira ceza

Son dakika haberine göre Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberleri! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin lira ceza
15.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:05

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü, 33 ekip ve 210 personelle denetim yaptı.

Denetimlerde 1963 kişi ve 436 araç sorgulandı, 4 aranan kişi yakalandı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulayan ekiplerce, 8 sürücüye de 18 bin 976 lira ceza kesildi. Uygulamada ayrıca 197 iş yeri de kontrol edildi, bir av tüfeği ele geçirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Süleyman Soylu Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Ferhat Göçer Demet Akalın Burak Özçivit Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Adem Büyük Metin Oktay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bursa Suriye Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin lira ceza - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:05:29. #1.15#
title