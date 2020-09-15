Son dakika haberleri! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin lira ceza Son dakika haberine göre Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 50 bin 400 lira ceza uygulandı. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü, 33 ekip ve 210 personelle denetim yaptı. Denetimlerde 1963 kişi ve 436 araç sorgulandı, 4 aranan kişi yakalandı. Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulayan ekiplerce, 8 sürücüye de 18 bin 976 lira ceza kesildi. Uygulamada ayrıca 197 iş yeri de kontrol edildi, bir av tüfeği ele geçirildi. Kaynak: AA