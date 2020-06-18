Son dakika haberleri | Samsun'da Kovid-19'a karşı 3 milyon metrekareden fazla alan dezenfekte edildi
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Son dakika haberleri | Samsun'da Kovid-19'a karşı 3 milyon metrekareden fazla alan dezenfekte edildi

Son dakika gelişmesine göre Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 milyon 104 bin 676 metrekarelik alanın dezenfekte edildiği bildirildi.

Son dakika haberleri | Samsun'da Kovid-19'a karşı 3 milyon metrekareden fazla alan dezenfekte edildi
18.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:38

Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 milyon 104 bin 676 metrekarelik alanın dezenfekte edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla belediyenin tüm birimlerinin seferber edildiği belirtildi.

Sokak, cadde, kamu binaları, camiler, spor tesisleri gibi halkın kullanımının yoğun olduğu her yerde temizlik ve dezenfekte işlemi yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temizlik uygulamaları ile virüsün yayılmaması, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı şekilde devam etmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, toplam 3 milyon 104 bin 676 metrekarelik alanı belirli periyotlarla 3 bin 520 kez dezenfekte etti. Hastaneler, kamu ve özel sektör kurumları, okullar, camiler, aile sağlığı merkezleri, sağlık çalışanlarının kaldığı otel ile misafirhaneler, çocuk oyun parkları, askeri alanlar, spor tesisleri, toplu taşıma araçları ve duraklar gibi birçok alanda koronavirüs salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecektir."

Açıklamada, salgın tehdidinin halen geçmediğine işaret edilerek, bu nedenle vatandaşların normalleşme sürecinde sokağa çıkarken maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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