Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı
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Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç, yapılacak her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Son dakika haberleri | Samsun'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı
26.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:14

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç, yapılacak her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik alınacak bazı tedbirlere yönelik kararlar alındığı belirtildi.

Hijyen kuralları, maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarının herkes için geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik alınan kararla ilgili şunlar aktarıldı:

"İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil yapılacak her türlü yiyecek-içecek, paketli su servisi hariç, ikramının durdurulmasına, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlarla ilgili idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre cezai işlem yapılacağı ya da haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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