Son dakika haberleri | Samsun'da kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö. isimli şahsın müşterek hareket ettiği şahıslarla birlikte Ankara'dan zaman zaman Samsun'da faaliyet gösteren eğlence mekanlarında irtibatlı oldukları şahıslara kokain maddesi getirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine yaptıkları takip ve çalışmada, Ankara'dan Samsun'a gelen şahısların araçlarını takibe aldı. Narkotik polisi otomobilden yere bir şey atıldığını tespit edildi. Narkotik ekipleri otomobilden atılan poşette 23,95 gram taş kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil takip sonucu durdurularak içinde bulunan H.Ö. (40), S.Ü. (40) ve E.A. (18) gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı