Son dakika haberleri: Samsun'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Samsun'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
24.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:45
Samsun'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kabaklı Mahallesi'nde Cemil Soycan (56) kestiği ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan Soycan, sağlık ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soycan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA