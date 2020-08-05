Son dakika haberleri | Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Son dakika haberleri | Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri | Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
05.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:56

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Sezer (30) idaresindeki 34 RK 6416 plakalı Ford Tourneo marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Nazım Şengül (46) yönetimindeki 06 GFS 21 plakalı Renault Megane marka otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nazım Şengül ile aynı araçta bulunan Cemile Yüksel (70), Şaziye Yüksel (43), Mete Yüksel (7) ve Cemile Yüksel (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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