Son dakika haberleri | Samsun'da karantinayı ihlal eden 6 şahıs HES sorgusunda yakalandı
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Son dakika haberleri | Samsun'da karantinayı ihlal eden 6 şahıs HES sorgusunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Samsun'da karantinayı ihlal eden 6 şahıs HES sorgusunda yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da polis ve jandarma ekipleri tarafından dün yapılan HES kodu sorgulamalarında 6 kişi ev izolasyonunu ihlal ederken yakalandı.

Samsun'da polis ve jandarma ekipleri tarafından dün yapılan HES kodu sorgulamalarında 6 kişi ev izolasyonunu ihlal ederken yakalandı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "31 Mart Çarşamba günü korona virüsü tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 55 bin 553 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış, izolasyon kuralını ihlal eden 2 pozitif, 1 temaslı ve 1 yurt dışından gelme toplam 4 şahsa adli ve idari işlem yapılarak 12 bin 919 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 610 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 740 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış, izolasyon kuralını ihlal eden 2 şahıs hakkında idari işlem yapılmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 659 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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