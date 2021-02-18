Son dakika haberleri... Samsun'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Son dakika haber... Samsun'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahallelerindeki eğimli arazilerde poşet, naylon ve leğenle kayarak karın keyfini çıkardı.
Samsun'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahallelerindeki eğimli arazilerde poşet, naylon ve leğenle kayarak karın keyfini çıkardı.
Etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde onlarca çocuk poşet, leğen ve tahtadan yaptıkları kızaklarla eğimli arazide kayarak karın tadını doyasıya yaşadı.
Kentin yüksek rakımlı kesimleri ve Atakum ilçesine 15 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası da kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun