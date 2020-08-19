Son dakika haberleri | Samsun'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika gündem haberi: Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
19.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:10
Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
Emre Acar'ın kullandığı 55 RY 017 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırım taşlarına çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA