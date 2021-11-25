Son dakika haberleri | Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, ruhsatsız silah bulundurdukları bilgisi edinilen Ö.D, H.Y, E.B, A.B. ve H.O'nun adreslerinde yaptıkları aramada bir kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ile 63 tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheliler, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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