Son dakika haberleri... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da sahte bandrollü 761 paket ile 7 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da sahte bandrollü 761 paket ile 7 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Kadıköy Mahallesi'nde iş yerine ait depoya operasyon düzenlendi.

İş yerinde ve depoda arama yapan polis, 752 paket 125 gramlık ve 9 paket 500 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü ile 7 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirdi.

Operasyonda Ş.S, İ.Y. ve N.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek