Son dakika haberleri | Samsun'da kaçak makaron ve tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Samsun'da kaçak makaron ve tütün operasyonu

Son dakika haberleri | Samsun'da kaçak makaron ve tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Vezirköprü ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığını tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 12 işyerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan aramada 118 bin 700 adet doldurulmuş makaron, 36 bin adet boş makaron, 502 paket sigara filtresi, 5 kilo nargile tütünü, 5 kilo nargile kömürü ve 130 kilo açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Biri adliyeye giderken göbek attı
Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Biri adliyeye giderken göbek attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Samsun'da kaçak makaron ve tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:57:42. #1.14#

title