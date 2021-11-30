Son dakika haberleri! Samsun'da kaçak kazı operasyonu
Bir son dakika haberine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 kişiyi yakaladı.
SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun ve Salıpazarı jandarma ekipleri, Ü.M. (63), Ş.A. (58) ve Ç.Y'nin (55) Yayla Mahallesi Kaynaşlı mevkisinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisi ulaştı.
Jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jenaratör, hilti, kürek, kazma, girebi, kriko, gaz maskesi, hilti ucu, makara, plastik kova, pense, tornavida, çekiç, 30 metre seyyar kablo, seyyar aydınlatma lambası, 20 metre ip ve 10 metre hortum ele geçirildi.
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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri