Son dakika haberleri! Samsun'da jandarma trafik timleri öğrencilere eğitim verdi
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Samsun'da jandarma trafik timlerince, öğrencilere trafik eğitimi verildi.
SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma trafik timlerince, öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde eğitim seminerleri devam ediyor.
Ekipler, öğrencilere trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken ile okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi.
Öğrencilere, trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla uygulamalı eğitim veren ekipler, trafik dedektifleri boyama kitapları da dağıttı.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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