Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma ekipleri Gümüşhane'den 10 ruhsatsız tabanca getiren şüpheliyi yakaladı
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Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma ekipleri Gümüşhane'den 10 ruhsatsız tabanca getiren şüpheliyi yakaladı

Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma ekipleri Gümüşhane'den 10 ruhsatsız tabanca getiren şüpheliyi yakaladı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda aracında 10 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda aracında 10 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhane'den Samsun'a silah getireleceği ve ticaretinin yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir aracı takibe alan ekipler, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ele geçirdi.

M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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