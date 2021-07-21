Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma drone destekli uygulama yaptı, sürücülere şeker ikramında bulundu
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Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma drone destekli uygulama yaptı, sürücülere şeker ikramında bulundu

Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma drone destekli uygulama yaptı, sürücülere şeker ikramında bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ladik ilçe girişinde drone destekli denetim yapıldı.

Sürücüler ve ailelerinin bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri, şeker ikram ettiği vatandaşlara trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bayram tatili boyunca Ladik ve çevresinde denetimlere aralıksız devam edileceği bildirildi.

Denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, kemer kullanmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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