Son dakika haberleri | Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haberleri: Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hamza Keskin'in (51) kullandığı 06 FT 2787 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Aydın Taşezen (47) idaresindeki 06 AF 5684 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Asya Nisa (3) ve Pınar Türkoğlu Gözet (32) ile Selma Keskin (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA