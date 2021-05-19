Son dakika haberleri! Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerince söndürüldü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerince söndürüldü.
Çayırbaşı Mahallesi 1300 Sokak'ta, Hikmet İnceli'ye ait evin bahçesindeki odun talaşlarının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı ahşap eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin uzun süren uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca