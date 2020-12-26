Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

26.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:00
Son dakika haberleri: Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastane çalışanı hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastane çalışanı hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Önder Büyük, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

20 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Büyük, yaşamını yitirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi personeli Önder Büyük'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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