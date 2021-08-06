Son dakika haberleri! Samsun'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberleri! Samsun'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri! Samsun'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu F.M.A.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu F.M.A.A.S'yi yakalamıştı. Zanlının, eşi ve çocuklarına karşı "kötü muamele" suçundan arandığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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