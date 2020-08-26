Son dakika haberleri! Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuk defnedildi
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Son dakika haberleri! Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuk defnedildi

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

26.08.2020 20:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:06

Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Samsun Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Doğan Yılmaz'ın (15) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat ilçesine getirildi.

Çocuğun cenazesi, Kavaklı Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Olay

Samsun'un Terme ilçesinde önceki gün ailesiyle Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etmişti.

Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmiş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

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Son dakika haberleri! Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuk defnedildi

Kaynak: AA

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