Son dakika haberleri: Samsun'da fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü
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Son dakika haberleri: Samsun'da fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü

Son dakika haberleri... Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna kurşun isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Samsun'da fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü
24.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:19

Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna kurşun isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan ve ailesi ile çalışmak için Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın (15) göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kurşunun nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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