Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'üne adli kontrol - Haberler
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Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'üne adli kontrol

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'üne adli kontrol

Son dakika haber... Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltındaki "mahrem imam"ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'üne adli kontrol

Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'üne adli kontrol

Son dakika haberleri | Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'üne adli kontrol

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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