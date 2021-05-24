Son dakika haberleri: Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı adliyede
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Son dakika haberleri: Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı adliyede

Son dakika haberleri: Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada soruşturma kapsamında firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ü yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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