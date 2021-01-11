Son dakika haberleri | Samsun'da "faturasız ürün" sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Samsun'da "faturasız ürün" sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

11.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:58
Son dakika haberleri | Samsun'da

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Canik ilçesinde, faturasız ürün sattığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde, faturasız ürün sattığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada faturasız 31 hızarlı ağaç kesme motoru, 7 seyyar kaynak makinesi, 26 spiral taşlama makinası, 63 şarjlı matkap seti, 19 elektrikli delici kesici alet ve 4 bin 452 çeşitli markalarda etiket ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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