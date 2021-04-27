Son dakika haberleri: Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan kadın yurda yerleştirildi
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Son dakika haberleri: Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan kadın yurda yerleştirildi

Son dakika haberleri: Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan kadın yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince yakalanan kadın yurtta kalacak.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince yakalanan kadın yurtta kalacak.

Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyazı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol devriyesi kapsamında bir aracı durdurdu.

Ekipler, İ.A'nın (56) Kovid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

İ.A, sağlık ekiplerince Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurduna götürüldü.

Jandarma ekipleri, İ.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 3 bin 469 lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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