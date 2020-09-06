Son dakika haberleri: Samsun'da eve silahlı saldırı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Samsun'da eve silahlı saldırı: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Samsun'da eve silahlı saldırı: 3 yaralı
06.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:38

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğucak Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.A'ya (46) ait eve, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda aynı aileden A.A, N.A. (45) ve C.A. (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Ferhat Göçer Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Kaza Kpss Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Samsun'da eve silahlı saldırı: 3 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 21:39:33. #1.14#
title