Son dakika haberleri! Samsun'da elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.