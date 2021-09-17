Son dakika haberleri! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 zanlıyı tespit etti. Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 2 zanlı, emniyetten salıverildi. Diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan kamu görevlisi Ö.C.T. ile A.İ. ve Y.I. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Bensu Soral Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Okan Buruk Stefan Kuntz Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:20:01. #1.12#