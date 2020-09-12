Son dakika haberleri | Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
12.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:54

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun-Ankara kara yolu kent girişinde şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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