Son dakika haberleri | Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
12.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:54
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun-Ankara kara yolu kent girişinde şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Kaynak: AA