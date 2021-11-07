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Son dakika haberleri... Samsun'da devrilen traktörün sürücü öldü

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'da devrilen traktörün sürücü öldü

Son dakika haber... Samsun'un Havza ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gidirli Mahallesi'nde tarlasını süren Bayrak Köksal'ın (39) kullandığı 55 HT 219 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Köksal, olay yerine hayatını kaybetti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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