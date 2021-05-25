Son dakika haberleri | Samsun'da denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri | Samsun'da denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri | Samsun'da denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı Irak uyruklu çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı Irak uyruklu çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede boğulmak üzereyken ekiplerce sudan çıkarılan Irak uyruklu Murtaza Bassam (14) kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde kurtarılamadı.

İskelede dün kardeşleriyle denize girdikten sonra bir anda gözden kaybolan Bassam, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika haberleri | Samsun'da denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Samsun'da denizde boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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