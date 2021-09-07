DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Bir zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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