Son dakika haberleri | Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika gündem haberi... SAMSUN'da, düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'lı oldukları belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
21.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:16
SAMSUN'da, düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'lı oldukları belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konulurken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Kaynak: DHA