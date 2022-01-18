Çocuklar sokakları kayak pistine çevirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklarda kızakla kaydı.

İlçede 3 gündür etkili olan ve aralıklarla süren yağışın ardından çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Çocuklar, karla kaplanan sokakları adeta kayak pistine dönüştürdü.

Dik sokakta kızaklarıyla kendilerini yokuş aşağı bırakarak gönüllerince eğlenen çocukların, hızlarını artırmak için kardan tümsekler yaptığı görüldü.

Çocuklar, ilçe sakinlerinin "Muhtarın yokuşu" adını verdiği kısımda her sene karın ardından kaydıklarını, bunun için 2 kilometre uzaktan gelenlerin bile olduğunu söyledi.

Belediye ekiplerinin ise bu bölgede çocukların eğlencesini bozmamak için kar temizleme çalışması yapmadığı öğrenildi.