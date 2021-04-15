Son dakika haberleri! Samsun'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Samsun'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Samsun'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Ç. (30). ile Necdet Gümüş (61) arasında Orta Mahalle'de Samsun-Ordu kara yolundaki köprünün altında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ç. (30), Gümüş'ü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Gümüş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından yakalanan Ahmet Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mario Draghi Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Samsun'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:00:08. #1.14#

title