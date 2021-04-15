Son dakika haberleri! Samsun'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ahmet Ç. (30). ile Necdet Gümüş (61) arasında Orta Mahalle'de Samsun-Ordu kara yolundaki köprünün altında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ç. (30), Gümüş'ü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Gümüş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından yakalanan Ahmet Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ahmet Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman