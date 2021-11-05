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Son dakika haberleri | Samsun'da beton santralinde çalışan işçi çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Samsun'da beton santralinde çalışan işçi çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan işçi, çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan İşçi, çakıl yıkama havuzunda ölü bulundu.

Cayvar Mahallesi'nde bulunan beton santralinde çalışan Adem Bilir'den (28) haber alamayan arkadaşları, çevrede arama çalışması başlattı.

Bilir'i çakıl yıkama havuzunda hareketsiz bulan arkadaşları, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından otopsi için cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilir'in çakıl kırma makinesine kolunu kaptırdıktan sonra havuza düştüğü tahmin ediliyor.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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