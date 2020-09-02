Son dakika haberleri... Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı.
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Son dakika haberleri... Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı.

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı.

Son dakika haberleri... Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı.
02.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:14

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan faillerden biri daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunca Atakum ilçesinde yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan diğer zanlı A.C'nin, Trabzon'da başka bir cinayetin de şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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