Baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını vatmanın kurtardı
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Baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını vatmanın kurtardı

30.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:01

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay durağında beklerken fenalaşıp raylara düşen kadının, vatmanın dikkati sayesinde kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay durağında beklerken fenalaşıp raylara düşen kadının, vatmanın dikkati sayesinde kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Türk-İş durağında tramvay bekleyen kadın, bir anda fenalaşarak rayların üzerine düşüp baygınlık geçirdi.

Durağa 10 metre yaklaşan tramvayın vatmanı Merve Yıldız Öker, bir kişinin rayların üzerinde yattığını fark etti.

Tramvayı durduran Öker, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kadın, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada, olay, durağın güvenlik kamerasına yansıdı.

Baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını vatmanın kurtardı
Baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını vatmanın kurtardı
Baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını vatmanın kurtardı
Baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını vatmanın kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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