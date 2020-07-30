Son dakika haberleri: Samsun'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
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Son dakika haberleri: Samsun'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

Son dakika habere göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: Samsun'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
30.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:07

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Ataköy Mahallesi'nde Serdar T'nin (36) kullandığı traktörün kapısını açan 4 yaşındaki oğlu Asaf Taha T. düşerek başını taşa çarptı.

Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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