Son dakika haberleri: Samsun'da asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Samsun'da asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 69 personelle oluşturulan 32 ekip asayiş uygulaması yaptı.

Son dakika haberleri: Samsun'da asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı
18.09.2020 19:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:53

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 69 personelle oluşturulan 32 ekip asayiş uygulaması yaptı.

İlkadım ilçesinde 6 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 314 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulamada 190 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde aranan 4 kişi yakalanırken, aramalarda bir kurusıkı tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.

Genel asayiş uygulamasında 3 motosiklet sürücüsüne ise trafik cezası uygulandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Kumcağız
Mehmet Kumcağız
AA Editörü
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