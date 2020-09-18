Son dakika haberleri: Samsun'da asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı Son dakika haberi: Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 69 personelle oluşturulan 32 ekip asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 69 personelle oluşturulan 32 ekip asayiş uygulaması yaptı.

İlkadım ilçesinde 6 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 314 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulamada 190 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde aranan 4 kişi yakalanırken, aramalarda bir kurusıkı tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.

Genel asayiş uygulamasında 3 motosiklet sürücüsüne ise trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA