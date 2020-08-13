Son dakika haberleri: Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü
Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
13.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:01
Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Şimşek (53) ile yeğeni Mesut Şimşek (23) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Yaşar Şimşek, yeğenini silahla vurdu.
Mesut Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şimşek'in cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın yakaladığı Yaşar Şimşek gözaltına alındı.
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Kaynak: AA