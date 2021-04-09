Son dakika haberleri... Samsun'da akaryakıt istasyonu jandarma tarafından mühürlendi

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da bir akaryakıt istasyonu jandarma tarafından yapılan denetimde 'motorinin ulusal marker standartlarına uygun olmadığı' gerekçesiyle mühürlendi.

Samsun'da bir akaryakıt istasyonu jandarma tarafından yapılan denetimde 'motorinin ulusal marker standartlarına uygun olmadığı' gerekçesiyle mühürlendi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Aşağı Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptıkları denetimde motorin ürünü 3 kez marker cihazı ile ölçüldü ve ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri TÜBİTAK'ın talebi üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın kullanımında bulunan marker cihazı ile 3 kez daha ölçüm yapıldı ve yine ulusal market seviyesinde olmadığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, savcının talimatı doğrultusunda 7 bin 700 litre motorin ve bu tanka bağlı 10 adet pompayı mühürledi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı